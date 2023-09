Donna esce da casa e trova un pitbull in giardino. Il cane morde un carabiniere

Guasila

Dopo la cattura, si cerca il proprietario

Grande spavento per una donna che, nel giardino di casa, si è trovata a tu per tu con un pitbull di grossa taglia. Terrorizzata, si è barricata all’interno dell’abitazione, a Guasila, e ha chiesto aiuto ai carabinieri.

Per non farsi catturare, il cane ha morso a una mano uno dei carabinieri, provocandogli una profonda ferita medicata poi all’0spedale Brotzu di Cagliari.

L’intervento del personale del canile Dog Hotel di Assemini ha risolto il problema: il pitbull è stato sedato da un veterinario e poi portato in condizioni di sicurezza al canile “Tana di Bau” di Quartu Sant’Elena.

Il cane non ha il microchip per l’identificazione, ma non è denutrito e questo fa pensare che abbia un padrone: i carabinieri cercano di scoprire chi sia.

