Donna di Cabras scomparsa da Mogorella: s’indaga per omicidio

Donna di Cabras scomparsa da Mogorella: la Procura indaga per omicidio Stamane blitz dei carabinieri in paese, nella casa in cui viveva col compagno

Sarebbe stata uccisa Marina Castangia, la donna di Cabras di 60 anni, scomparsa il mese scorso. La Procura della repubblica di Oristano procede per omicidio volontario. Il procuratore della repubblica Ezio Domenico Basso coordina le indagini che hanno portato all’iscrizione sul registro degli indagati di una persona. Dovrebbe trattarsi del compagno della donna, Antonino Demelas, di 69 anni, la cui abitazione è sottoposta a una attenta perquisizione in corso da questa mattina e seguita anche dai RIS, lo speciale Reparto Indagini Scientifiche dei carabinieri.

Fonte: Link Oristano

