Donna cade e rischia di morire in un cantiere stradale: un anno dopo scatta la denuncia

Incidente incidente

Cagliari

Indagini dei carabinieri

Il responsabile di un cantiere è stato denunciato per lesioni personali aggravate colpose e per omessa istallazione delle misure di sicurezza stradale, in seguito all’incidente nel quale era rimasta ferita gravemente quasi un anno fa una pensionata novantenne, P.M. ricoverata in ospedale in prognosi riservata per commozione celebrale e un’emorragia occipitale.

L’incidente era avvenuto nella via Roma, a Villamar, a fine marzo dell’anno scorso.

La donna, che passeggiava con un carrellino della spesa rimase incastrata nelle pedane di un cantiere stradale al momento chiuso e senza alcuna segnaletica; sulla via neppure il marciapiede a favorire il passaggio pedonale. La novantenne era caduta violentemente a terra con un durissimo colpo alla testa e aveva perso i sensi. Le sue condizioni erano parse subito molto gravi ed era scattato il ricovero d’urgenza all’ospedale di San Gavino Monreale.

I carabinieri della Stazione di Villamar e della compagnia di Sanluri avevano avviato subito le indagini per ricostruire l’accaduto e grazie ad un filmato di videosorveglianza hanno potuto chiarirne la dinamica. Nel mirino è finita una ditta di Arbus che nel marzo 2022 era subappaltarice dell’opera di scavo e del successivo ripristino delle carreggiate di via Roma, conseguenti a lavori sulle condotte idriche da parte di Abbanoa.

Il referente dei lavori, un cinquantenne di Cagliari, è stato identificato dai carabinieri e denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria.

La pensionata si è ripresa e ora vive in una casa di riposo di Villamar.

Martedì, 14 febbraio 2023

