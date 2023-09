Donna brasiliana trovata morta nella spiaggia di Is Arenas, autopsia per risolvere il giallo

Narbolia

Sul posto le forze dell’ordine

Sarà l’autopsia a chiarire il giallo della donna brasiliana trovata morta nella spiaggia di Is Arenas. Ospite di un camping della zona dove si sta svolgendo la nona conferenza internazionale di ecopsicologia, la donna aveva 45 anni. Il suo corpo è stato rinvenuto stamane privo di vita.

Secondo una prima ipotesi delle forze dell’ordine la donna, che indossava il costume da bagno, si sarebbe tuffata in mare. Non si sa se abbia avuto un malore o se si sia trovata in difficoltà.

Gli operatori del soccorso sanitario del 118, giunti sul posto, hanno cercato di rianimare la donna, senza riuscirci.

I carabinieri stanno eseguendo gli accertamenti.

La salma è stata rimossa dall’arenile dopo l’autorizzazione del magistrato inquirente. L’autopsia potrebbe svolgersi nella giornata di martedì.

Domenica, 24 settembre 2023