Oristano

Successo per la raccolta benefica promossa dal sindacato unitario di polizia diretto dal segretario Caracciolo che ringrazia: “È ancora più bello aiutare i bambini”

Quando il punto di arrivo è il sorriso di un bambino non può che essere un successo. E così è stato anche questa volta il bilancio della raccolta benefica promossa dal sindacato unitario lavoratori di Polizia – Siulp, promossa in favore di bambini e ragazzi ospitati da due case famiglia dell’Oristanese che ha visto il sindacato e alcune associazioni cittadine impegnate in centro città e al centro commerciale “Porta Nuova”.

“La città ha risposto molto bene”, ha commentato il segretario del sindacato Giuseppe Caracciolo, dicendosi molto soddisfatto e molto contento.

“Abbiamo avuto il sostegno di numerose persone e a loro tutti devo dire grazie”, continua Caracciolo: “alla città di Oristano che risponde sempre con grande cuore, al questore Giuseppe Giardina e al direttore del Caip di Abbasanta Roberto Pietrosanti che ci hanno sostenuto dal punto di vista logistico, all’associazione “Le Belle Donne” e del Comitato per i diritto alla Salute di Oristano che con alcuni loro referenti erano in piazza con noi e ai nostri associati che hanno rinunciato al loro regalo di Natale in favore dei bambini”.

“Anche quest’anno è stata una bella iniziativa che ci ha fatto sentire bene”, continua Caracciolo.

“Per un poliziotto la missione è aiutare gli altri”, ha concluso Caracciolo, “ e quando sono bambini dà ancora più soddisfazione”.

Il segretario e alcuni associati, vestiti da Babbo Natale e da Elfi, hanno già provveduto a consegnare ciò che hanno raccolto nelle due case famiglia della provincia individuate: sono stati consegnati giochi, materiale didattico, indumenti e dolci. Tra i doni anche alcune offerte in denaro: rinunciando al loro regalo, gli associati del sindacato hanno permesso di contribuire all’acquisto di strumenti utili per la Dad.