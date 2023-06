Donazione sangue, la solidarietà della Brigata "Sassari" - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 11 GIU - In occasione del decimo anniversario della scomparsa del maggiore Giuseppe La Rosa, medaglia d'oro al Valor Militare alla memoria, caduto in Afghanistan l'8 giugno 2013 a seguito di un attentato terroristico, il Terzo reggimento bersaglieri della Brigata "Sassari" ha organizzato una raccolta di sangue a favore del centro trasfusionale dell'ospedale Sirai di Carbonia, inaugurata e intitolata nel 2017 proprio in memoria del decorato.

L'attività, effettuata nella caserma "Salvatore Pisano" di Teulada, è stata molto partecipata, evidenziando così la vicinanza dei "fanti piumati" della "Sassari" al territorio, e confermando, ancora una volta, i solidi rapporti di collaborazione tra l'Esercito e il servizio sanitario della Regione.

La donazione di sangue, oltre a essere un gesto di generosa e spontanea solidarietà, è l'unico sistema salvavita efficace e indispensabile per le esigenze chirurgiche sia di routine che d'urgenza e per le trasfusioni dei tanti pazienti talassemici.

L'iniziativa è stata supportata dall'Associazione nazionale Bersaglieri regionale e dalla Sezione di Arborea che, con il patrocinio del comune di Arborea e in collaborazione con la Pro loco, ha organizzato la "Giornata del bersagliere", una camminata veloce di quattro chilometri nel circuito cittadino di Arborea dedicata alla figura del maggiore La Rosa. Prima della manifestazione sportiva c'è stato una breve cerimonia commemorativa in piazza Maria Ausiliatrice durante la quale si è svolta l'alzabandiera, la benedizione della corona da parte del parroco e la deposizione sul monumento ai caduti. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna