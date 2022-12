Abbasanta

Direttivo guidato da Roberto Pietrosanti, che sarà affiancato da Daniele Rocchi e Gianluca De Simoni

Anche in Sardegna è stata costituita formalmente “Donatori nati”, l’Associazione donatori e volontari personale Polizia di Stato, che promuove la cultura della donazione di sangue e persegue fini di solidarietà sociale.

Il presidente regionale dell’associazione di poliziotti donatori è Roberto Pietrosanti, direttore del Caip di Abbasanta, sede di “Donatori nati” in Sardegna. Suo vice è Daniele Rocchi, segretario del Silp Cgil da sempre in prima fila nel territorio oristanese nella organizzazione di manifestazioni a scopo benefico. Segretario è Gianluca De Simoni. Fanno parte del direttivo anche Andrea Murgia, Alessandro Cosso, Marco Sechi, Mauro Miriello, Antonino Cocco, Giuseppe Frontino, Aldo Curcio e Salvatore Murru. Sono tutti agenti della Polizia di Stato.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento al presidente nazionale di Donatori nati, Claudio Saltari, per avermi scelto e offerto la possibilità di guidare questo bel gruppo in un contesto umano e sociale”, ha commentato il neo-presidente sardo. “Lo trovo un segnale di fondamentale importanza per chi come noi appartenenti alle forze dell’ordine, spesso, attraverso il nostro lavoro, ci interfacciamo con la vita delle persone venendo a conoscenza anche di situazioni emergenziali di salute”.

“Credo che la componente umana acclusa al dovere del servizio per le persone, sia il più bel dono che la Polizia di Stato ha impresso per sempre nei nostri cuori, quindi perché non esprimerlo in queste parentesi di vicinanza”, ha detto ancora Roberto Pietrosanti. “L’associazione nasce con finalità nobili, in prevenzione e soccorso nei confronti di persone di ogni età e condizione sociale ed economica, anche in stato di non autosufficienza, pertanto anche in Sardegna daremo impulso sulla scia di questi importanti obiettivi”.

“Nel mese di novembre abbiamo mandato una nota al direttore Asl Oristano, Agelo Maria Serusi, per informarlo della nostra costituzione e definire in tempi brevi le rituali convenzioni che potranno darci a tutti gli effetti l’operatività in questa provincia”, ha concluso Roberto Pietrosanti. “È mia intenzione conoscerlo personalmente e instaurare quel principio di rispetto e collaborazione che saranno determinanti per il servizio che può dare l’associazione. Infine ma non meno importante sarà collaborare anche con l’Avis: il mio desiderio è proprio quello di organizzare delle belle iniziative con loro poiché d’altronde l’unione fa la forza”.

“Ogni giorno, in Italia, migliaia di persone sopravvivono grazie a un gesto così semplice ma così importante”, ha commentato il vicepresidente Daniele Rocchi. “Non indugiamo, perché certe cose non accadono solo agli altri. Gli altri siamo anche noi. Un atto d’amore la cui forza sta nella semplicità del gesto. Ringrazio il mio collega Andrea Murgia, ex presidente dell’associazione e oggi componente del direttivo, per avermela fatta conoscere e per avermi coinvolto”.

“Donare il sangue rappresenta il più grande atto di vita che chiunque può compiere”, ha detto il segretario Gianluca De Simoni. “Sono entusiasta di fare parte di questo encomiabile progetto che prosegue ciò che quotidianamente fa un appartenente alla Polizia di Stato, ovvero vivere tra la gente e soprattutto esserci sempre. Siamo pronti per tante iniziative che coloreranno la nostra buona azione nei confronti della collettività”.

“Donatori nati” è stata costituita a Roma nel luglio 2003 per iniziativa di un gruppo di appartenenti alla Polizia di Stato per promuovere la cultura della donazione di sangue e persegue fini di solidarietà sociale. L’Associazione che ha carattere apartitico, apolitico, non ha fini di lucro, si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri sostenitori. Dalla sua costituzione, l’associazione ha dato vita a numerose attività dedicate non solo alla raccolta di sacche di sangue donate alle strutture ospedaliere con cui ha collaborato, ma ha anche verso la sensibilizzazione di tutti i cittadini alla cultura del dono di sangue come comportamento etico che dia opportunità e speranze anche a soggetti svantaggiati quali i talassemici, i leucemici, i trapiantati, gli ustionati ed altri.

Sono sostenitori dell’associazione tutti gli appartenenti o ex appartenenti alla Polizia di Stato e all’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno e altri enti, nonché i loro familiari, che si dichiarino disponibili alla donazione. Tra le finalità di Donatori nati: favorire ed organizzare la donazione di sangue intero, emocomponenti e midollo osseo; diffondere a livello nazionale, regionale e locale informazioni sulla donazione del sangue, di emocomponenti e di midollo osseo, al fine di contribuire allo sviluppo di una mentalità favorevole alla donazione; collaborare con altri enti aventi analoghe finalità, allo scopo di diffondere la coscienza trasfusionale tra i cittadini, e la libera circolazione del sangue, anche al fine di rendere disponibili i gruppi rari; promuovere, in collaborazioni con le associazioni competenti in emaferesi, la donazione in aferesi; progettare e realizzare studi e ricerche di carattere generale e particolare, per favorire la crescita delle conoscenze e competenze di settore.

