Un 54enne pregiudicato di Iglesias è stato arrestato dai carabinieri di Domusnovas per furto. L’uomo, dopo aver forzato il portone della casa parrocchiale della chiesa di Sant’Ignazio da Laconi, è riuscito a rubare gioielli in oro e argento e anche seicento euro, soldi avuti dal parroco grazie alla generosità dei fedeli. Il malvivente, però, non ha fatto molta strada: i militari, dopo una serie di indagini, sono riusciti ad acciuffarlo e arrestarlo. Tutta la refurtiva è stata restituita al don, mentre il cinquantaquattrenne è stato accompagnato nella sua casa di Iglesias. Per lui sono scattati i domiciliari e oggi sarà processato con rito per direttissima al tribunale di Cagliari, così come disposto dal pubblico ministero di turno.

