DOMUSNOVAS. Ladro senza scrupoli entra furtivamente nella canonica e si impossessa di monili in oro e argento e dei soldi delle offerte dei fedeli, circa 600 euro. I carabinieri di Domusnovas hanno arrestato per furto in abitazione un 54enne, originario di Iglesias, con diversi precedenti di polizia.

Dopo aver forzato la serratura della porta di ingresso, si è introdotto nella casa parrocchiale della chiesa Sant’Ignazio da Laconi, attualmente abitata dal parroco, e ha fatto man bassa di quanto di valore trovato: vari monili in oro e argento ex voto, nonché la somma contante di circa 600 euro, provento delle offerte dei fedeli.

E’ stato però scoperto e , quando sono arrivati, i carabinieri lo hanno colto in flagranza. La refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata al parroco. L’uomo è stato accompagnato presso la sua abitazione di Iglesias in regime di arresti domiciliari e sarà processato con rito per direttissima presso il tribunale di Cagliari. (l.on)