Zeddiani

Torna la rassegna Zia Veronica, giunta alla seconda edizione

Zeddiani ricorda Zia Veronica con la seconda edizione dell’evento celebrativo in onore dell’artista “Le vie dell’arte naïve”. L’appuntamento è per domenica 24 ottobre. Lungo le vie del centro storico, seguendo con la mappa un percorso che va di casa in casa, di piazzetta in piazzetta, si avvicenderanno mostre, esposizioni, musicisti, stand che animeranno il paese per una giornata intera (qui il programma completo).

Parteciperanno anche i bambini e i ragazzi della Ludoteca, che saranno impegnati nei laboratori didattici aperti anche ai visitatori, e gli anziani del Centro di Aggregazione Sociale con le loro creazioni.

Come nella prima edizione, sarà possibile visitare il Montegranatico e la mostra permanente con i dipinti dell’artista di proprietà del Comune, mentre la novità di quest’edizione saranno gli artisti e gli artigiani di Zeddiani che apriranno i

propri atelier e laboratori permettendo ai visitatori di ammirare le loro creazioni.

Sono più di 60 i collezionisti che esporranno e più di 300 le opere che verranno mostrate nelle piazze, nelle facciate delle case, oltre le porte e i portali che conducono all’interno dei salotti, e perfino nella chiesetta di Sant’Antonio, dove sono custodite le “quindici stazioni” della Via Crucis dipinte da Zia Veronica. In quest’occasione tutto diventa naïf, sincero e genuino com’era l’artista di Zeddiani.

Nata nel 1923, nel periodo storico più drammatico del Novecento, Zia Veronica ha vissuto in tempo di guerra, di crisi economica e di grandi cambiamenti politico-sociali, conservando nelle sue opere, dipinti, sculture e persino tappeti, il ricordo di un mondo che sarebbe altrimenti scomparso.

Sono i ricordi di un’intera vita, stratificati nella memoria, che emergono come valori positivi, escludendo dalla rappresentazione i mali e le brutture del mondo. La storia di Veronica Serra, in arte Zia Veronica, è quella di Zeddiani ma anche la storia della sua isola, la Sardegna. Una storia fatta di lavoratori, di contadini, di persone genuine ed ospitali, ma anche colte, sensibili ed amanti dell’arte.

Nel paese non c’è famiglia, o quasi, che non abbia in casa una sua coloratissima opera e che non sia disponibile ad esporla all’esterno o aprendo la propria casa ai numerosi visitatori che giungeranno, anche quest’anno, ad ammirare il paese vestito a festa.

Il centro ideale del percorso di questa mostra “itinerante” e “diffusa” è la casa di Zia Veronica, da lì si dipartono le vie dell’arte naïve, quelle che Zia Veronica ha percorso nell’arco dei suoi 95 anni e ancora oggi la ricongiungono al suo territorio, trasformando il paese in un museo a cielo aperto.

Tutto l’evento sarà documentato da un breve filmato che sarà incluso nel sito web di Zia Veronica che, insieme al primo catalogo delle sue opere, rappresenta un’altra delle novità di questa seconda edizione.

Il progetto, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, dal sindaco Claudio Pinna e dall’assessore alla Cultura Cristina Dessì, si avvale della preziosa collaborazione della Pro Loco e del suo presidente Antonello Zireddu.

La direzione artistica è stata affidata ai critici d’arte Flaminia Fanari e Paolo Sirena. Ma i veri protagonisti dell’evento sono i zeddianesi che con la loro nota ospitalità non mancheranno certo di offrire un dolcetto e un bicchierino di vernaccia ai graditi ospiti.

Sotto il segno di Zia Veronica, più che in altri modi, la comunità di Zeddiani riesce a sentirsi unita, avvolta come in un grande abbraccio. A lei va riconosciuto il merito di aver portato il nome del paese in giro per la Sardegna e per il mondo. Per decenni Zia Veronica ha raccontato tanto di Zeddiani, ora sta ai zeddianesi raccontare Zia Veronica.

Mercoledì, 20 ottobre 2021