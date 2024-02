Nella sfilata in programma alle 16 si segnala la presenza, in rappresentanza del carnevale isolano, dei Boes e Merdules di Ottana, de Su Bundu di Orani, de Sos Thurpos di Orotelli e de Sos Tamburinos della Proloco di Gavoi, dei Tamburini e Trombettieri “Sa Sartiglia” di Oristano e di tutte le figure dell’antico carnevale di Samugheo, a partire dai Mamutzones, da S’Urtzu e Su Omadore, da Minchilleo e Su Tragacorgios. A loro si uniranno il carnevale galiziano, in spagnolo Entroido e le figure dell’est Europa, quest’anno rappresentata dai Didi s Kamesnice, provenienti da Gljev (Croazia), e dai magiari del Mohacsi Busojaras Hivatalos Oldala.

E per chi non potrà recarsi a Samugheo, l’evento sarà trasmesso in streaming sulla web TV Sardegna Live con il commento di Giuliano Marongiu e in diretta sull’emittente Radio Televisione Sarda, canale 79 del Digitale Terrestre, con il commento di Lucia Cossu.

Prima della sfilata è in programma, a partire dalle 10.30, l’appuntamento culturale “Alla ricerca dell’identità: un dialogo su lingua, cultura e ritualità in Sardegna” presso la Sala Convegni del MURATS, il Museo Unico dell’Arte Tessile Sarda, autentica perla del territorio. Il convegno sarà presentato da Lucia Cossu e vedrà tra i relatori Simone Pisano, docente presso l’Università per Stranieri di Siena, e Franciscu Sedda, docente presso l’Università degli Studi di Cagliari. La giornata si concluderà, come da tradizione, con i balli di Massimo Pitzalis nella centrale piazza Repubblica