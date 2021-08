Il Covid non molla l’isola e, nonostante le altissime temperature che dovrebbero neutralizzarlo e la campagna di vaccinazione che prosegue, a una settimana dal Ferragosto continua a correre e fare male. In Sardegna si registrano oggi 303 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2554 persone testate, per un tasso di positività che si conferma in doppia cifra all’11,8%. Due persone in più rispetto a ieri sono ricoverate in terapia intensiva, ed è questo il dato che preoccupa di più, per un totale di 22 pazienti. Sono invece 109 i ricoverati nei reparti dedicati, uno in più rispetto a ieri. In aumento anche i casi di isolamento domiciliare, 301 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Si registra anche un decesso, un uomo di 80 anni residente nella città metropolitana di Cagliari. Secondo l’assessorato della Sanità, e come confermato da Ats, non ci sono turisti ricoverati e i contagiati sono nella stragrande maggioranza sardi.

L'articolo Domenica nera per il Covid in Sardegna: 303 casi, positività a 11,8%, un morto proviene da Casteddu On line.