Domenica le primarie del Pd. Ecco dove si vota in provincia di Oristano

Per la segreteria di Oristano gli iscritti hanno già votato per l’unica candidata, Maria Obinu , che verrà proclamata segretaria dal coordinatore della Commissione provinciale del congresso del Partito Democratico, Riccardo Scintu, in occasione della prossima assemblea a inizio marzo.

“Rivolgo un invito al voto a tutti gli elettori sopra i 16 anni che si riconoscono nei valori del Partito Democratico. Partecipiamo tutti insieme alle primarie”, ha dichiarato il coordinatore Scintu, “diamo il nostro contributo alla nascita di un nuovo Pd”.

A Oristano si potrà votare nella sede del Partito Democratico, in via Canepa 58, dalle ore 9 alle 19. In provincia urne aperte anche ad Albagiara (centro sociale, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18), Ales (Casa Gramsci, corso Cattedrale, dalle 9 alle 13), Baressa (locali ex scuola materna, dalle 10 alle 14), Bosa (sede circolo Pd in corso Umberto, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30), Busachi (centro servizi di via Brigata Sassari, dalle 9 alle 13), Cabras (sede circolo Pd, in via Bovio 13, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30).

Seggi Pd anche a Ghilarza (torre Aragonese, dalle 15.30 alle 19), Gonnosnò (locali municipio, dalle 9 alle 13), Laconi (sede circolo, in via Funtana Figus 6, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19), Marrubiu (in via Oristano 45, dalle 12 alle 17), Nurachi (aula consiliare, dalle 9 alle 13), Samugheo (aula consiliare, in via Vittorio Emanuele, dalle 10 alle 20), Sedilo (in via Dettori, dalle 9 alle 16), Solarussa (a casa Sanna, in via Is Grazias, dalle 9 alle 20), Terralba (aula consiliare, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19) e Usellus (locali municipio, dalle 9 alle 13).

Gli elettori che non hanno un seggio nel proprio comune di residenza possono recarsi in quello più vicino.

Giovedì, 23 febbraio 2023