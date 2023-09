Domenica in mountain bike nel Sinis, c’è il “Trofeo Capu Mannu”

San Vero Milis

La manifestazione è dedicata alla memoria del carabiniere Giuseppe Desogus

Quando il ciclismo e la passione per le due ruote diventano anche un’occasione per valorizzare un territorio unico in Sardegna. È quello che accadrà nella marina di San Vero Milis domenica 3 settembre con il ritorno del trofeo “Capu Mannu – Memorial Giuseppe Desogus”, che quest’anno taglia il traguardo della seconda edizione, con l’organizzazione dell’associazione sportiva “4 Mori Bike” diretta dal presidente Emanuele Porta.

Sono attesi atleti e squadre da tutta la Sardegna per partecipare a un’avvincente ed emozionante competizione nella disciplina delle ruote grasse XCO. Il percorso di 30 chilometri attraverserà il fantastico e selvaggio paesaggio delle coste del Sinis, con il mare e la macchia mediterranea a fare da cornice alla gara.

Il programma. Alle 8.30 il ritrovo nella pineta di Mandriola, alle 9,30 la riunione tecnica, alle 10 la partenza delle categorie giovanili, con gli atleti che percorreranno un tracciato tecnico e avvincente di circa 5 chilometri, da ripetere tre volte. Alle 11 ci sarà la partenza delle categorie amatoriali, impegnate invece in un circuito di 7 chilometri, anch’esso molto impegnativo e tecnico, da ripetere cinque volte.

“Il percorso non è da sottovalutare”, ha spiegato il presidente Porta, “il Sinis è difficile da domare, bisognerà essere concentrati soprattutto perché il caldo si farà sentire”.

“Siamo entusiasti di tornare in questo fantastico posto, soprattutto dopo il successo della passata edizione”, ha detto ancora il presidente della 4 Mori Bike. “Questo evento, oltre a ricordare il nostro caro amico carabiniere, anche lui uno sportivo, venuto a mancare in un tragico incidente, è un’opportunità unica per celebrare e accrescere lo sport sia giovanile che amatoriale e riunire la nostra comunità.”