Domenica c’è “Italy walk”, tutti in spiaggia ad Arborea per raccogliere rifiuti

Arborea Una iniziativa dell’associazione Plastic free per la Giornata mondiale dell’ambiente

L’associazione Plastic free – in collaborazione con i Supermercati Pan – torna in spiaggia per la Giornata mondiale dell’ambiente e propone l’Italy Walk, che quest’anno si svolgerà in tutta Italia il prossimo fine settimana, sabato 4 e domenica 5 giugno. Ad Arborea la passeggiata ecologica lungo l’arenile si farà domenica: appuntamento alle 9:15, in prossimità del parcheggio della spiaggia della 26. Armati di guanti da giardinaggio resistenti, pinze telescopiche e sacchetti, i volontari raccoglieranno i rifiuti abbandonati sul litorale. Materiali che, se lasciati per molto tempo, rischierebbero di danneggiare irrimediabilmente l’ambiente. A fine giornata, i rifiuti verranno depositati in un luogo indicato dalla ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti ad Arborea per il ritiro. Durante la camminata ci sarà tempo anche di parlare di Plastic free e di abitudini virtuose da adottare per ridimensionare l’inquinamento dei rifiuti plastici, sempre più invasivi. Le spiegazioni saranno a cura di Stefania Pisu, referente di Plastic free per Oristano. La Giornata mondiale dell’ambiente ha lo scopo di rendere più consapevoli i cittadini sulle tematiche ambientali e di stimolare quanto più possibile azioni in difesa del pianeta. Oltre alla sensibilizzazione, l’obiettivo dell’evento “Italy Walk” sarà molto concreto: rimuovere dall’ambiente 50 mila chili di plastica e rifiuti, ripulendo un totale di 150 chilometri di territorio tra tutte le regioni coinvolte.

L'ultima iniziativa di Plastic free a Torre Grande, domenica 10 aprile

In Sardegna tutto questo sarà possibile anche grazie all’impegno di migliaia di volontari, che si daranno appuntamento questo weekend in otto centri dell’isola: oltre ad Arborea, ci sono La Maddalena, Cagliari, Olbia, Sestu, Sorso, Santa Teresa di Gallura e Castelsardo. Tutti gli eventi di Plastic free sono gratuiti, basta registrarsi sul sito dell’associazione, inserendo i propri dati e scegliere la camminata alla quale si vuole partecipare. Ai volontari verranno consegnati i sacchetti dei rifiuti, una maglietta targata Plastic free e un cappellino sponsorizzato da Supermercati Pan, la catena sarda della grande distribuzione che aderisce alla camminata ecologica. “Partecipare a eventi simili è un’ottima occasione per riflettere sulle piccole azioni quotidiane che possiamo fare per salvaguardare l’ambiente”, commenta Luca De Gaetano, presidente di Plastic free. “Grazie ai comportamenti virtuosi possiamo assicurarci ancora una casa a lungo”. Le ragioni di questo impegno per l’ambiente sono state spiegate anche da Silvia Massa, ceo di Superemme S.p.A., partner degli eventi sardi organizzato da Plastic free: «Il concetto di partnership, l’idea di lavorare insieme per raggiungere obiettivi condivisi, per noi è un elemento di valore: lo è oggi e lo sarà di più in futuro. Siamo un’azienda che ha sempre visto nella tutela dell’ambiente, dell’occupazione, nel trasferimento di risorse al territorio della nostra isola un valore aggiunto». “Siamo convinti che l’impegno e l’attenzione di oggi ci consentiranno di avere un pianeta più sano domani. Questo piccolo passo rappresenta un percorso virtuoso, da compiere tutti insieme, per la salvaguardia della nostra meravigliosa isola”, conclude Silvia Massa. Venerdì 3 giugno 2022

Fonte: Link Oristano