Domenica al parco di Cirras sfilano i cani per l’Esposizione internazionale della Sardegna

Santa Giusta Una giuria internazionale valuterà gli esemplari in mostra

Il parco di Cirras, nel comune di Santa Giusta, domenica 11 settembre ospiterà l’Esposizione internazionale canina della Sardegna Cac – Cacib, organizzata dal Gruppo cinofilo oristanese “Sergio Lapi”. Si inizierà alle 8:30, con l’ingresso degli espositori, per proseguire alle 10 con la mostra dei cani sul ring, seguita da una giuria composta da esperti di caratura internazionale. Saranno chiamati a valutare gli esemplari presentati Hana Krejkova, Adrian Argente del Castillo, Jose Miguel Doval, Pedro Bispo, Bruno Maffezzoni, Simone Panerai, Pietro Antonio Nurra, Fabrizio La Rocca, Bruno Nodalli e Ferdinando Asnaghi. Nel pomeriggio saranno allestiti un ring d’onore e il best in show, a partire dalle 15:30. A fine esposizione verranno consegnati due premi speciali, dedicati a Sandro Cabras e Daniele Poltri. Protagonisti speciali dell’evento saranno i cani Cirneco dell’Etna, Cao de agua, Pastore belga, Weimaraner, Pastore maremmano abruzzese, segugi. Durante la mattinata, ci sarà una dimostrazione pratica delle attività delle unità cinofile della Polizia di Stato, in programma alle 11. Martedì 6 settembre 2022

