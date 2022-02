Riola Sardo

Ultima tappa degli Internazionali d’Italia: gara a porte chiuse

Tutto pronto a Riola Sardo per la seconda e ultima tappa degli Internazionali d’Italia di motocross, in programma domenica 6 febbraio al crossodromo Le Dune.

Sabato pomeriggio spazio alle verifiche tecniche per tutte le categorie in gara. La domenica, a partire dalle 8.55, via alle prove libere e cronometrate. Scenderanno in pista per primi i piloti della classe 125, poi quelli della MX2 e infine i piloti della MX1.

Le gare avranno inizio alle 11.40. Si partirà sempre dalla 125, poi la MX1 alle 13.50, la MX2 alle 14.35, di nuovo la 125 e infine, dalle 16.40, la manche Supercampione, con i migliori piloti della MX1 ed MX2.

In MX1 è attesissimo lo sloveno Tim Gajser (Honda Hrc), secondo una settimana fa ad Alghero, ma vincitore della prima Supercampione. Si è iscritto lo spagnolo Jorge Prado (RedBull GasGas) e tra gli italiani è pronto a stupire ancora Alberto Forato (SM Action), quarto ad Alghero in MX1 e ottavo nella Supercampione. In MX2 attenzione al tedesco Simon Langenfelder (RedBull GasGas) e al norvegese Cornelius Tondel (Team Fantic).

A causa dell’emergenza coronavirus, la tappa di Riola degli Internazionali d’Italia sarà a porte chiuse.

La manifestazione è organizzata dal Motor School Riola, sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana, ed è patrocinata dalla Regione Sardegna. Gli Internazionali d’Italia di motocross saranno un’importante vetrina, in attesa del Mondiale, che il prossimo 15 maggio toccherà proprio il tracciato sabbioso dell’Oristanese.

Giovedì, 3 febbraio 2022

