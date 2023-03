Domenica a Nurachi per Frituras, con i profumi e i sapori dei dolci di Carnevale

Nurachi

Una giornata alla scoperta del territorio, con degustazioni, balli e fiumi di vernaccia

Paras fritus, zippulas, pilus fritus, arubiolus e culurgiones de lati: a Nurachi domenica – 5 marzo – ci saranno ancora i profumi e i sapori di un Carnevale che non sembra finire mai, con l’edizione 2023 di Frituras.

Si parte alle 10 con una passeggiata guidata per il centro storico, con soste al museo di Peppetto Pau e alla chiesa di San Giovanni Battista.

Perdendosi tra vie e vicoli, si farà tappa alle antiche cantine di ladrini per un aperitivo a base di prodotti locali e l’immancabile Vernaccia. Intorno alle 13, ad attendere i visitatori ci sarà la pizzeria “La Rosa dei Venti” con arrosti e fritture di pesce.

Dopo il caffè, è tempo di dolce. Si ripartirà alla volta della piazza Chiesa, che dalle 15 sarà invasa dai profumi delle antiche fritture di Carnevale. A trascinare i presenti in tanti balli sarà Gianni Ore con la sua fisarmonica: tra un giro e l’altro di ballu tundu, fiumi di Vernaccia per completare la giusta atmosfera di divertimento e convivialità. Verso sera il tanto atteso arrivo de Sos Merdules Bezzos da Ottana, che con la loro imponenza ed esuberanza stregheranno tutta la piazza in festa.