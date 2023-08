Domenica a Busachi la sfilata delle donne, il matrimonio tradizionale con la Sagra de Su Succu

“Stiamo completando l’allestimento della mostra dedicata ai costumi tradizionali di Busachi”, ha spiegato Annalisa Cocco, presidente dell’associazione culturale Collegiu, organizzatrice dell’evento. “Poi ci occuperemo di abbellire la strettissima via Battisti, che da piazza Italia porta alla chiesa di Sant’Antonio. Sarà chiusa al traffico e ospiterà un’esposizione di cestini tipici, fiori e altre decorazioni, per renderla più caratteristica”.

Ultimi giorni di preparativi a Busachi per la Sagra de Su Succu, che per la 22ª edizione propone un ricco programma di eventi, degustazioni e suggestive rievocazioni storiche legate al rito del matrimonio busachese. Ritocchi finali in vista di domenica 20 agosto.

Alle 17,30 si entrerà nel vivo della giornata con “Su Presente”, la rievocazione storica dell’antica sfilata delle donne che – vestite con gli abiti tradizionali – partivano in due cortei distinti in direzione della casa dei futuri sposi, portando loro in grandi canestri tanti dolci e la pasta per su succu.

Saranno dei cortei ricchi di colori. “Abbiamo più di quaranta iscrizioni”, ha dichiarato Cocco. “Ma contiamo che in questi giorni si aggiungano ancora altre adesioni”.

Seguirà dunque l’antico matrimonio busachese, che quest’anno avrà due ospiti speciali a interpretare la coppia di sposi: Maria Giovanna Cherchi e Alessandro Catte. “Per l’occasione il coro polifonico Santa Usanna si esibirà nel tradizionale canto de S’aneddu”, ha aggiunto la presidente. “Terminata la rievocazione, nella piazza del paese tre signore in costume prepareranno su succu con il metodo tradizionale. Questo verrà poi servito ai presenti”.

La serata sarà accompagnata dalle esibizioni del gruppo folk Busachi Bella Mia e l’animazione musicale del complesso Dilliriana.

Perdendosi tra le vie decorate dai preziosi costumi sardi esposti alle finestre e gli stand di prodotti enogastronomici e d’artigianato, sarà inoltre possibile visitare la chiesetta di Santa Maria Maddalena, che per tutta la giornata ospiterà l’esposizione di foto e cartoline d’epoca curata da Cristiano Cani. Nella chiesa di San Domenico invece si potrà ammirare la mostra “Busachi nelle opere di Filippo Figari e Ugo Pellis”.

Ad attendere i visitatori anche tanti stand di artigianato e prodotti enogastronomici, disposti nelle vie attorno a piazza Italia. “I visitatori potranno parcheggiare nelle strade vicine al centro storico”, ha concluso la presidente. “In queste ultime giornate monteremo i gazebo e infine i tavoli che accoglieranno tutti i presenti. Lo scorso anno ne sarebbero serviti di più: speriamo che anche quest’anno non bastino, per le tante presenze”.