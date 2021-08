Domato il pericoloso incendio sul Monte Arci. Aerei in arrivo dopo un’altra notte di paura

Secondo una prima stima sono più di cento gli ettari di bosco interessati dal nuovo rogo, uno dei più pericolosi dei 44 focolai che ieri si sono registrati in Sardegna. Nell’avanzare delle fiamme una casa di campagna è andata distrutta, ma non si registrano danni alle persone.

Nella serata di ieri il prefetto di Oristano Fabrizio Stelo aveva riunito d’urgenza in città il Centro coordinamento soccorsi, vista la situazione di grave emergenza venutasi a creare. Presenti tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine e il sindaco di Morgongiori Renzo Ibba, che aveva riferito come l’incendio a suo avviso fosse di chiara matrice dolosa.

Per tutta la notte, sono rimasti i presidi ed è rimasta l’allerta, a Morgongiori, il paese più vicino al fronte del fuoco, divampato su un crinale del monte, non molto distante dalle cave di perlite.

Fonte: Link Oristano

