Cinque voli cancellati all’aeroporto di Cagliari e disagi per centinaia di persone. Domani dalle ore 10 alle ore 14 si terrà anche nello scalo di Elmas la protesta dei lavoratori di Volotea e di Ryanair, nell’ambito dello sciopero nazionale dei lavoratori delle compagnie aree.

In città i voli cancellati sono 5, due in arrivo da Milano Linate (Volotea e Ita) e tre in partenza: uno per Bergamo (Ryanair) e due per Milano Linate (Voloteza e Ita). Previsti disagi per circa 600 persone, anche se, a norma di legge, tutti i passeggeri sono stati tempestivamente avvertiti e sono stai riprotetti dalle compagnie.

Tra le questioni aperte, secondo Filt Cgil e Uiltrasporti, il “mancato adeguamento ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale, il perdurare di un accordo sul taglio degli stipendi (contingency agreement) non più attuale, le arbitrarie decurtazioni della busta paga, il mancato pagamento delle giornate di malattia, il rifiuto della compagnia di concedere giornate di congedo obbligatorio durante la stagione estiva e la mancanza di acqua e pasti per l’equipaggio”. Le organizzazioni sindacali, hanno specificato che “in assenza di segnali concreti da parte di Ryanair, quella di mercoledì 8 sarà solo la prima azione di sciopero di una serie che interesserà tutto il periodo estivo”.

