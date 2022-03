Oristano

Promossa dal Comitato per il Diritto alla Salute della Provincia di Oristano

La piazza Roma di Oristano si prepara ad accogliere la grande manifestazione per la difesa del diritto alla salute, fissata per domani con inizio dalle 9,30. A promuoverla e a curarne l’organizzazione è il Comitato per il Diritto alla Salute della Provincia di Oristano, ma nel centro della città sono attesi centinaia di volontari dei numerosi comitati civici, attivi nelle province di Nuoro, Oristano e Ogliastra e delle aree del Goceano e del Sarcidano. Zone caratterizzate da una progressiva cancellazione dei presidi sanitari e da una sanità ormai al collasso. Alla base della protesta la richiesta dello stato di emergenza sanitaria per il Centro Sardegna.

“Siamo in uno stato di emergenza e uno stato di emergenza richiede risposte immediate “si legge in un documento firmato dal Coordinamento dei Comitati e Associazioni per la difesa della sanità pubblica e del diritto alla salute della Sardegna Centrale (Associazione Vivere a colori Sardegna, Progetto per Nuoro, Emergenza Pediatria di Bosa, Comitato della Baronia, Comitato per la Difesa della Sanità del Marghine, SOS Barbagia-Mandrolisai, Giovani per l’Ospedale San Camillo di Sorgono, Comitato per la Difesa della Sanità della Provincia di Oristano, Comitato Cittadini Ospedale Delogu di Ghilarza, Le Belle Donne di Oristano).

Un’emergenza che, secondo il Coordinamento, si deve affrontare con il ricorso alla solidarietà delle zone più forti, verso quelle che scontano i maggiori disagi. Con interventi urgenti della protezione civile e dello stesso esercito, con deroghe di tipo legislativo e amministrativo per ridurre e semplificare procedure che ostacolano l’adozione di provvedimenti e misure urgenti e non più rinviabili. Ma il Coordinamento che riunisce i vari organismi indica altre precise linee di azione, finalizzate a restituire agli abitanti del Centro Sardegna il diritto alle cure e una qualità della vita dignitosa.

Innanzitutto “un riequilibrio di risorse umane e finanziarie disponibili, ora concentrate sopratutto nei presidi delle maggiori città sarde“.

Poi “la soluzione della grave carenza medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta”, anche in deroga alla attuale normativa e, se necessario, accettando anche la disponibilità di professionisti andati in pensione”.

Ancora, l’abbattimento di liste d’attesa ormai inaccettabili con l’ampliamento delle ore dedicate alla specialistica ambulatoriale e ospedaliera, agli esami strumentali e alla cronicità.

Infine, “l’affermazione di una nuova forma di amministrazione e del riordino della sanità pubblica, anche attraverso l’attuazione della riforma sanitaria approvata dal Consiglio Regionale”.

Parteciperanno alla manifestazione di domani sindaci e amministratori di numerosi comuni, sindacati confederali e della sanità, studenti e numerosi privati cittadini.

Da parte degli organizzatori la raccomandazione del rispetto delle norme anti covid: distanziamento e mascherine FP2.

Per l’occasione il traffico verso Piazza Roma sarà dirottato verso le vie intorno al centro della città.

Venerdì, 11 marzo 2022