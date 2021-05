Domani l’ultimo saluto a Mirko, a Tortolì proclamato il lutto cittadino

Si terranno domani, venerdì 14 maggio, i funerali di Mirko Farci, la cui giovane vita è stata spezzata nel disperato tentativo di difendere la mamma Paola.

La esequie si terranno nella chiesa di San Giuseppe e saranno presiedute dal Vescovo Antonello Mura. Gli ingressi saranno contingentati e la cerimonia funebre si svolgerà seguendo le misure per il contenimento del Covid-19.

“Interpretando il comune sentimento della cittadinanza, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno e doveroso proclamare il lutto cittadino, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia Farci/Piras”, si legge nel comunicato dell’amministrazione di Tortolì.

E’ stato proclamato dal sindaco il lutto cittadino per la giornata del 14 maggio che dispone: l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in tutti gli edifici comunali e pubblici e un minuto di raccoglimento negli uffici pubblici e nelle scuole.

Inoltre, si invitano gli esercenti, le attività commerciali e i pubblici esercizi ad abbassare le serrande dei locali, in segno di lutto in occasione della celebrazione delle esequie;

Sospese tutte le attività pubbliche ludiche, sportive e ricreative ed ogni altro comportamento che possa contrastare con il carattere luttuoso della cerimonia. I Consiglieri Comunali ad osservare un minuto di silenzio in occasione della prossima adunanza.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a