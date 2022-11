Zeddiani

La cerimonia funebre si svolgerà nella chiesa di San Pietro Apostolo

Si svolgeranno domani – giovedì 17 novembre – a Zeddiani i funerali di Cinzia Cotza, la donna di 45 anni rimasta vittima di un incidente stradale sabato sera lungo la Provinciale 4, nei pressi di Solanas.

La cerimonia funebre sarà celebrata alle 15, nella chiesa di San Pietro Apostolo.

L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 20 di sabato. La Lancia Y sulla quale Cinzia Cotza viaggiava verso Oristano si è scontrata con un autobus del servizio di linea dell’Arst, che procedeva in direzione opposta.

In seguito alla scontro l’auto della donna si è rigirata ed è stata sbalzata in cunetta. È finito fuori dalla carreggiata anche il pullman con diverse persone a bordo, che non hanno riportato ferite.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che con difficoltà hanno liberato Cinzia Cotza dall’abitacolo dell’auto completamente distrutta e l’hanno affidata alle cure dell’equipaggio di un’ambulanza del 118. Ma i tentativi di rianimazione purtroppo non hanno avuto successo.

Per far luce sull’incidente sono state avviate due indagini: una da parte dei carabinieri e una interna all’azienda di trasporto.

La morte di Cinzia Cotza ha destato grande commozione nel paese, e non solo. In tanti hanno ricordato la donna ed espresso parole di incredulità per l’accaduto e affetto nei suoi confronti.

