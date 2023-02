Domani festa del patrono: a Oristano uffici pubblici e scuole chiuse, messa in cattedrale

Funzione in onore di Sant’Archelao con l’arcivescovo Carboni e monsignor Baturi, segretario della Cei

Domani Oristano e tutta l’Arcidiocesi arborense celebrano il Santo patrono Archelao.

In città gli uffici pubblici e le scuole di ogni ordine e grado saranno chiusi.

Alle 17, in Cattedrale, monsignor Giuseppe Baturi, Arcivescovo Metropolita di Cagliari e Segretario della Conferenza Episcopale Italiana presiederà il solenne pontificale in onore di Sant’Archelao.

Concelebrerà l’Arcivescovo arborense monsignor Roberto Carboni, i presbiteri del Vicariato urbano (lunedì non sarà celebrata alcuna Messa nelle altre parrocchie della città di Oristano) e delle parrocchie dell’Arcidiocesi. Come da tradizione, saranno presenti tutte le autorità cittadine.

La Curia ha fatto sapere che la messa non sarà trasmessa né in Streaming né in diretta tv.

