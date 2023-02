Domani è il giorno di “A Maimone”, Samugheo ritrova la magia delle maschere

Samugheo

Il sindaco Patta: “La comunità mobilitata per offrire ai visitatori una bella accoglienza”

Domani è il giorno di A Maimone, e si annuncia un ritorno in grande stile per il carnevale a Samugheo, con le maschere della tradizione sarda, assieme a gruppi provenienti da Molise e Bulgaria, e grandi ospiti come il campione olimpico Lorenzo Patta.

Tanti appuntamenti in programma sin dalla mattinata di domani, per poi entrare nel vivo della rassegna nel pomeriggio, con la grande sfilata delle 16. Per l’occasione sono attese decine di migliaia di persone, assieme alle figure più importanti del carnevale sardo e non solo.

“Per il Comune di Samugheo, ospitare una rassegna di rilevanza regionale come A Maimone rappresenta un grande orgoglio”, ha dichiarato il sindaco di Samugheo, Basilio Patta. “La comunità si sta mobilitando per offrire ai visitatori una bella accoglienza, servizi di primo ordine e il meglio della nostra proposta enogastronomica. A Maimone è un evento che sta diventando col passare delle edizioni un poderoso strumento di promozione territoriale. Un ringraziamento particolare va all’associazione culturale Mamutzones de Samugheo, una realtà organizzativa che rappresenta un grande valore per tutta la nostra comunità”.

Dalle 16 in poi, a catalizzare l’attenzione saranno la voce di Giuliano Marongiu e i gruppi storici del carnevale sardo (Boes e Merdules da Ottana, Su Bundu da Orani, Sos Tumbarinos da Gavoi, Sos Thurpos da Orotelli, Is Murronarzos e Intintos da Olzai, S’Attitidu ‘Osinku da Bosa, Sa Maschera de Gattu da Sarule e gli Sbandieratori e Musici della Città dei Candelieri da Sassari).

Alla rassegna – patrocinata dalla Regione Sardegna, dalla Fondazione di Sardegna, dall’Unione dei Comuni del Barigadu e dal Comune di Samugheo – prenderanno parte anche il gruppo Kukerska – Città di Sredets, proveniente dalla Bulgaria, e il Diavolo di Tufara, una maschera zoomorfa tra le più antiche del Molise.

Per quanto riguarda la mattina, sono previsti diversi eventi collaterali. Nella sala convegni del MURATS, il Museo Unico dell’Arte Tessile Sarda, dalle 10.30 alle 11.30 è in programma un convegno sulla lingua sarda e sul lessico della maschera, a cura di Simone Pisano, docente presso l’Università per Stranieri di Siena. Poi, dalle 11.30 alle 12.30, l’evento “MyTokyo: emozioni olimpiche con Lorenzo Patta”. Nell’incontro moderato da Sergio Loi e dalla giornalista di SkySport e Videolina Valentina Caruso, il componente della staffetta 4×100 vittoriosa ai Giochi di Tokyo 2020 racconterà la propria parabola sportiva e le emozioni del trionfo in Giappone. Assieme all’atleta delle Fiamme Gialle, oristanese di nascita ma di padre e madre samughesi, ci sarà anche la medaglia olimpica conquistata assieme a Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Fausto Desalu.

“Dopo tre anni, siamo felici e orgogliosi di ripartire in grande stile”, ha detto Igor Saderi, presidente dell’associazione culturale Mamutzones de Samugheo. “Abbiamo grandi aspettative per questa 26ª edizione di A Maimone. Siamo una realtà ambiziosa, che punta a crescere anno dopo anno. Assieme alla consueta sfilata, puntiamo anche sugli eventi culturali, sul solco lasciato dal compianto Gigino Deidda, un punto di riferimento per noi e per tutta la comunità samughese”.

Dopo la sfilata delle maschere, la serata continuerà con balli e musica di Massimo Pitzalis. Per tutta la giornata è prevista l’esposizione dei prodotti di artigianato locale e sarà possibile degustare i prodotti tipici della tradizione enogastronomica samughese.

Anche stavolta lo spettacolo di A Maimone potrà essere seguito da tutto il mondo in diretta streaming. A partire dalle 16, il video sarà proposto sui canali Facebook e Youtube di Sardegna Live e sulla pagina Facebook di A Maimone.