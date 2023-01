“Speriamo di iniziare la nuova stagione sportiva 2023 senza i problemi legati alle condizioni meteo, che nell’anno precedente non ci hanno permesso lo svolgimento di gran parte delle gare in calendario” ha dichiarato Stefania Campesi, delegata regionale della Federazione canottaggio. “Ci auspichiamo un 2023 ricco di appuntamenti e di progetti che presto verranno pubblicizzati”.

È tutto pronto nel porto di Olbia per la prima regata del 2023: “Remiamo in Gallura”, la classica di fondo sulle distanze dei tre, cinque e sei chilometri che prenderà il via domani, domenica 15 gennaio e con cui il canottaggio sardo è solito iniziare la stagione.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail