I NUMERI: L’ESPOSIZIONE, GLI INCONTRI E LA CONVEGNISTICA 18 incontri/convegni con 72 ospiti. 10 stand dedicati alle realtà del territorio Siti e musei archeologici per 45 soggetti gestori. 1 stand dedicato all’associazione editori sardi. 3 padiglioni dedicati: a) Ministero Cultura e declinazioni regionali; b) Le 6 Fondazioni sarde (Mont’e Prama, Barumini, Nora, Alghero, Oristano e Fondazione del Romanico che da sola rappresenta 80 comuni della Sardegna) che si occupano di valorizzazione dei beni culturali; c) La Regione Sardegna (assessorato regionale del Turismo) che lo condivide con la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia. 7 stand dedicati alle società di ricerca e di innovazione tecnologica applicata ai beni culturali e altre due realtà territoriali.

