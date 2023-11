Domani a rischio il servizio di raccolta dei rifiuti a Cagliari, il Comune: “Se non ritirano la spazzatura, riportatela a casa”

Possibili interruzioni nella raccolta dei rifiuti. Per tutta la giornata di domani, venerdì 17 novembre 2023, potrebbero subire un interruzione i servizi di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, sia in orario diurno che notturno.

Tale interruzione potrebbe essere causata dallo sciopero generale indetto da alcune sigle sindacali, che interesserà anche i lavoratori del comparto di igiene ambientale.

Potrebbe, inoltre, non essere assicurata l’apertura dell’Ecocentro in Viale Sant’Elia e dell’Isola Ecologica in via Newton, così come il Centro Informazioni in Viale Ciusa 133 potrebbe non garantire i servizi all’utenza.

Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali, quali la raccolta dei rifiuti dalle scuole, ospedali e case di cura, caserme e mercati.

I servizi riprenderanno regolarmente a partire dalla giornata di sabato 18 novembre 2023.

Sarà cura del gestore del servizio arrecare il minor disagio possibile.

Sarà preziosa la massima collaborazione da parte dei cittadini interessati che potranno esporre i rifiuti secondo il consueto calendario di raccolta, avendo cura di riportarli all’interno della propria utenza qualora gli stessi non venissero ritirati ed esporli nuovamente al turno di raccolta successivo.