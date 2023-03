Domani a Oristano possibili difficoltà nel traffico per la manifestazione sulla sanità

Oristano

Lungo corteo di auto e poi corteo a piedi. Ecco le strade interessate

Si svolgerà all’interno del centro abitato di Oristano l’ultimo tratto della grande manifestazione per il diritto alla salute promossa per domani mattina dal Comitato Sos Sanità Samugheo.

Un lungo serpentone con circa 150 auto entrerà in città da Silì verso le 9.30 con destinazione via Emilio Lussu, dove saranno lasciati i veicoli. Gli occupanti proseguiranno a piedi, puntando verso gli uffici della Asl in via Carducci.

Giovedì, 16 marzo 2023