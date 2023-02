Domani a Ollastra tanta pasta juetta, vernaccia e intrattenimento per tutti

Eventi Appuntamento con "Su Carnevalli Mottu" in piazza San Sebastiano

La pasta juetta, specialità di Ollastra

Ollastra

Appuntamento con “Su Carnevalli Mottu” in piazza San Sebastiano

A Ollastra il Carnevale è sinonimo di pasta juetta, la frittura ollastrina per eccellenza, che con le sue forme intrecciate abbinate a un inconfondibile aroma di limone fanno da vero e proprio richiamo alla tradizione del paese.

Domani – 22 febbraio – sarà possibile gustarla insieme a un bicchiere di vernaccia durante il primo evento del Carnevale Ollastrino, ovvero Su Carnevalli Mottu. Appuntamento in piazza San Sebastiano alle 16 con lo spettacolo “Magia del Carnevale”, che animerà la serata in maschera con un intrattenimento per tutte le età.

Il Carnevale Ollastrino 2023 è organizzato dalla Pro loco assieme al Comune e con il patrocinio della Regione Sardegna.

Martedì, 21 febbraio 2023

