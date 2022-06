Domani dall’autopsia arriveranno le prime risposte sulla morte della neonata di Burgos, 870 anime nel Sassarese, trovata senza vita in casa a 5 giorni dal parto avvenuto nella camera da letto che i soccorritori hanno trovato ancora sporco di sangue. La piccola era denutrita e disidratata, pare infatti che sia letteralmente morta di fame e sete. Completamente abbandonata, non curata come richiederebbe una creatura appena venuta al mondo, neanche denunciata all’anagrafe del paese, dove in pochi sapevano della gravidanza della 28enne e nessuno parlava.

Una vicenda che ha molti lati oscuri, e che richiederà accurati approfondimenti: da un lato le condizioni della casa e della famiglia, sporcizia e degrado ovunque, dall’altro le informazioni dell’amministrazione comunale che sottolinea come la famiglia non avesse problemi economici. Quella di sbrigare la faccenda in casa, nascondendola agli occhi del mondo e non dicendo nulla neanche al padre della piccola, un ragazzo di Budoni raggiunto venerdì dalla telefonata dei carabinieri, è stata dunque una scelta e non una necessità. Di sicuro si è poi trasformata in un ingombrante segreto di famiglia. Troppo, ingombrante: la mamma della piccola non ne ha retto il peso e a un certo punto ha deciso di chiamare il 118, nonostante lei avesse smesso di respirare da ore. Forse sperava in un miracolo, o forse voleva solo liberarsi la coscienza.

Intanto lei, con sua sorella e i suoi genitori, vivono tutti e 4 insieme, sono indagati dalla procura di Nuoro per abbandono di incapace. I quattro, sentiti a lungo dai carabinieri della Compagnia di Bono, non sono stati ancora convocati dal magistrato ma l’interrogatorio potrebbe essere fissato già domani alla presenza dell’avvocato Salvatore Lai, nominato dalla famiglia per l’assistenza legale. A eseguire l’autopsia, su incarico della Procura di Nuoro, sarà a Cagliari il medico legale Alberto Chighine.

L'articolo Domani a Cagliari l’autopsia sulla neonata di Burgos partorita in casa e morta di stenti proviene da Casteddu On line.