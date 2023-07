Domani a Bonaria l'ultimo saluto di Cagliari al 17enne Jacopo Barbarossa

L’ultimo saluto di Cagliari al giovanissimo Jacopo Barbarossa, 17 anni e una vita davanti che si è tragicamente spezzata sabato sera mentre andava incontro a una spensierata serata al mare con gli amici, è fissato per domani. I funerali saranno celebrati alle 16 nella basilica di Bonaria, che si prevede sarà gremita da tutti quelli che vorranno dare l’ultimo saluto al ragazzo, avrebbe compiuto 18 anni ad agosto, e abbracciare la famiglia sconvolta da un dolore terribile.

Tantissimi i messaggi di cordoglio anche sui social, parenti e amici si sono stretti intorno ai genitori, ancora increduli per quello che è successo. Ancora in ospedale e sotto choc l’amico coetaneo che era alla guida, che si è salvato perché ha impattato con l’asfalto, mentre Jacopo è finito contro il guardrail, da sempre ritenuto pericoloso soprattutto per chi passa in moto ma mai sostituito. Da quanto è stato finora accertato, a far cadere i due è stata una folata di maestrale, che da giorni imperversa sull’isola.

I ragazzi non correvano: secondo alcuni testimoni non superavano i 60 chilometri all’ora. Una tragica fatalità che in un attimo ha spezzato la vita del povero Jacopo.