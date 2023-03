Domanda: “Posso prenotare una colonscopia?” Risposta: “Nessun appuntamento è disponibile”

Oristano

La disavventura di un utente di Oristano. In tutta la Sardegna non c’è un posto

Prenotazioni chiuse per tutto l’anno in corso per poter effettuare la colonoscopia. È quanto è stato comunicato a un utente oristanese che ha provato a prenotare la visita tramite il centralino del Cup.

“Situazione confermatami dall’ambulatorio di Oristano contattato telefonicamente”, precisa l’utente, spiegando di dover effettuare l’esame di controllo: “Uno screening per familiarità K colon”.

“Ho contattato il Cup Sardegna per poter effettuare la colonscopia presso l’ospedale di Oristano, lo stesso dove ho effettuato i precedenti controlli e questa è stata la risposta”, precisa il paziente.

“Ho quindi chiamato nuovamente il Cup per fissare un appuntamento fuori Oristano”, spiega. “La risposta è stata che non esiste nessuna possibilità in tutto il territorio di poter effettuare la prestazione richiesta”.

Prenotazioni non disponibili neanche attraverso il Cup Web.

“Già sono scandalosi gli infiniti tempi di attesa per una visita specialistica, ma che nel servizio pubblico sia assolutamente indisponibile un esame diagnostico strumentale utile per la prevenzione e diagnosi come la colonscopia è del tutto inaccettabile”, denuncia, rivolgendo un appello all’assessore regionale alla Sanità: “Cosa dobbiamo fare assessore Doria?”