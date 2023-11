Dolianova, si impossessa di una rotoimballatrice e non la restituisce: allevatore denunciato.

I carabinieri di Dolianova, dopo l’indagine intrapresa a seguito della querela formalizzata da una trentottenne, imprenditrice agricola, hanno denunciato per appropriazione indebita un 62enne di Soleminis. L’uomo, un allevatore già noto per precedenti, nel mese di marzo scorso ha prelevato dall’azienda della donna una rotoimballatrice, una macchina che realizza le rotoballe di fieno, senza mai restituirla, nonostante le ripetute richieste della parte lesa. Il 22 novembre scorso la donna ha notato il mezzo meccanico in questione presso la proprietà di un suo collega di Soleminis, e ha chiamato i carabinieri. I militari, dopo aver verificato che si trattava della stessa macchina agricola, oggetto di querela, gliene hanno fatto recuperare la proprietà.