DOLIANOVA. Spacciandosi per un operatore di Poste Italiane ha contattato telefonicamente un operaio cinquantunenne originario di Oristano e residente a Dolianova, incensurato, per comunicargli che aveva riscontrato anomalie sul suo conto postale. Lo aveva poi invitato con toni affabili a inserire sull' app di Poste italiane dei codici. L' operaio dopo aver ottemperato ai suggerimenti mendaci dello sconosciuto si e' accorto che la propria utenza personale risultava bloccata e che erano stati eseguiti degli addebiti non autorizzati per un totale complessivo di 1650 euro a carico della propria carta postale.

Inoltre erano state effettuate due ricariche di carte postali una da 962 euro e l' altra da 400 euro. I carabinieri della stazione di Dolianova in seguito alla circostanziata denuncia querela presentata dall'operaio hanno avviato le indagini per individuare gli autori del raggiro. Grazie alla collaborazione di Poste Italiane sono riusciti ad identificare il titolare delle carte in cui è confluito il denaro e l'intestatario del numero di cellulare utilizzato per perpetuare la truffa. I due un cinquantenne di Torre Annunziata, con precedenti denunce a carico per analoghi precedenti, e un extracomunitario trentenne originario del Pakistan, allo stato attuale resosi irreperibile, sono stati deferiti in stato di libertà per truffa aggravata in concorso. (Gian Carlo Bulla)