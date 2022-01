Dolianova, furto nei locali dell’oratorio: due ladri riescono a scappare, fermato il terzo.

Ieri, intorno alle 20,30, è giunta una richiesta di aiuto al numero di emergenza 112 della Compagnia Carabinieri di Dolianova per un furto in atto all’interno dell’edificio destinato a colonia estiva ed invernale in uso all’oratorio San Filippo Neri, in località Sa Tiria. I Carabinieri hanno notato tre persone travisate con passamontagna e intente a caricare la refurtiva su una Citroen Picasso parcheggiata nelle vicinanze, a bordo della quale i tre malviventi sono poi saliti per fuggire. L’autovettura ha terminato poco dopo la corsa nella cunetta a lato strada. Due dei malfattori sono riusciti a dileguarsi nelle campagne circostanti, mentre un terzo è stato fermato e identificato: si tratta di un 54enne di Dolianova, operaio. Durante le fasi del sopralluogo si è accertato che i ladri per entrare nell’oratorio hanno divelto un’inferriata di una porta finestra del salone principale e forzato l’infisso in alluminio e si sono impadroniti di suppellettili varie, generi alimentari e telecamere dell’impianto di videosorveglianza. La refurtiva, interamente recuperata è stata immediatamente restituita al responsabile dell’oratorio diocesano. L’uomo, tratto in arresto per furto aggravato in concorso con altri al momento ignoti è stato ristretto in regime di arresti domiciliari e nella mattinata odierna sarà sottoposto all’udienza con rito per direttissima presso il Tribunale di Cagliari.

