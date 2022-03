I posti dove troveranno spazio i camion bar? Piazza Brigata Sassari, via Roma, piazza Europa, piazza delle Ortensie piazza dei lavoratori e via Diaz, fronte campo.

Dolianova, in arrivo le aree di sosta per lo Street food: gli operatori locali avranno uno stallo dove poter esercitare la loro attività. Panini, bibite e patatine: un pasto caldo e veloce da consumare all’aperto, tanto amato da tutti, soprattutto dai più giovani: il Comune ha messo a disposizione 8 postazioni, 6 sono già state assegnate attraverso un bando pubblico e ne rimangono, potenzialmente, ancora 2. “Ognuno opererà nell’ambito della propria pertinenza e nel rispetto delle regole – spiega il sindaco Ivan Piras – un risultato raggiunto anche grazie alla collaborazione degli stessi operatori”. Una iniziativa tanto attesa soprattutto dagli ambulanti che ora potranno esercitare regolarmente e in modo organizzato. “Un grande risultato di maturità e cooperazione finalizzato alla crescita della comunità e allo sviluppo della nostra cittadina”.

