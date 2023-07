Dolianova, centinaia di lattine vuote per una scritta a Monti’e Sicci

“Una lattina d’alluminio, abbandonata sul bordo della strada resisterà stoicamente, rimarrà per sempre lì a testimoniare l’inciviltà di tutte quelle persone che per ignoranza e maleducazione non hanno ancora capito quanto sia importante contribuire a mantenere pulita la Terra in cui viviamo“: non deturpare i luoghi in cui si vive, insomma, basta poco per salvaguardarli e questo consiste soprattutto nel rispetto delle poche e semplici regole della raccolta differenziata. L’iniziativa è stata ripresa dal sindaco Ivan Piras che ha espresso: “Noi siamo con Francesco Picciau, ti ringraziamo per questa tua importante e significativa installazione”. Fotografato da Fabrizio Zucca durante la realizzazione della scritta, l’artista non è nuovo a queste iniziative: si prodiga attraverso la land art a mettere in risalto la natura, l’ambiente e, di conseguenza, a porre in evidenza l’importanza del rispetto.

“È importante lavorare per sensibilizzare tutti, nessuno escluso, sui temi ambientali” ha espresso Picciau.