Dolianova, ancora una truffa del Postepay: paga un robot da cucina e il venditore sparisce

Ancora una truffa messa a segno col sistema del Postepay, nonostante il meccanismo sia ormai stato svelato da tempo. Aveva acquistato su un sito on-line un robot da cucina e pagato l’importo richiesto su una carta postepay in uso al venditore/inserzionista; quest’ultimo, appena ricevuto il denaro non aveva proceduto al regolare invio della merce, anzi si era reso irreperibile. L’attività investigativa svolta dai Carabinieri locali, che hanno chiesto la collaborazione dei colleghi della Stazione di Casalnuovo di Napoli, ha permesso di individuare un 47 enne di quel centro, peraltro già noto alle forze dell’ordine perché pregiudicato. L’uomo è stato quindi denunciato per truffa ai danni della casalinga di Dolianova.