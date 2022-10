Dolcetti e maschere, nel Cagliaritano i bimbi festeggiano Halloween e Is Animeddas senza rivalità

Halloween o Is Animeddas? Al di là delle fazioni, i bambini dell’Isola sono i più felici perchè, o travestiti da fantasmi o scheletri, o con più comode magliette e jeans, hanno fatto incetta di dolciumi. A Cagliari e Pirri sono tantissime le carovane di piccoli, insieme ai genitori, che girano per la città con tanto di sacchetti di riempire di dolciumi. A Monserrato, l’evento “Is Animedass” organizzato da Comune e Pro Loco ha visto la partecipazione di tantissimi bambini in piazza Maria Vergine e in via del Redentore, per assistere allo spettacolo di magia e animazione con Harry Palmieri. Niente “dolcetto o scherzetto”, quindi, bensì “seus benius po is animeddas, mi das fait po praxeri is animeddas”: caramelle e frutta secca per i più piccoli, ma qualche mini zucca è stata comunque appesa ai lati del palco, a simboleggiare comunque una sorta di “amicizia” tra la tradizione sarda e quella celtica. A Villaputzu, il sindaco Sandro Porcu ha incontrato i bambini della scuola dell’infanzia, tutti vestiti rigorosamente con i grembiuli, in Comune: ” Is Animeddas 2022. Oggi in Comune un’invasione pacifica di bambini della scuola dell’infanzia accompagnati dalle loro maestre e tanti altri bambini e ragazzi che hanno portato gioia e allegria negli uffici comunali al grido: mi das fait is animeddas? Grazie a tutti per aver reso speciale questa giornata. All’anno prossimo per Is Animeddas 2023″.