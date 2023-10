Doglio Modern Vintage Market - Casteddu On line

Palazzo Doglio si prepara ad accogliere domenica 22 ottobre dalle 10 alle 15 un evento straordinario che porterà il fascino del passato nel cuore della città: Il Doglio Modern Vintage Market, una mostra-mercato di collezionismo e modernariato, promette un’esperienza unica e indimenticabile per gli amanti dell’arte, della storia e dell’eleganza, organizzato sotto la ricercata curatela di May Mask, collettivo di arti divenuto un’istituzione in città del modernariato da collezione.

Da pezzi rari di designer svedesi a iconici capolavori italiani del secolo scorso, il Doglio Modern Vintage Market offre una straordinaria panoramica del mondo del collezionismo.

Non si tratterà solo di oggetti, ma di storie e mestieri.

Francesca Murru, esperta tecnica di restauro di opere d’arte e tessuti, oltre ad una selezione di raffinati capi vintage proporrà una lectio sul rammendo, trasportandoci in un passato di abbigliamento iconico e di dettagli artigianali preziosi.

L’evento metterà inoltre in risalto le professioni di altri tempi che hanno saputo reinventarsi mettendo una particolare attenzione sui temi della sostenibilità.

Il Maestrodascia Federico Coni stupirà con i suoi complementi d’arredo antropo-zoomorfi, realizzati con legni di recupero, mentre il restauratore Gianpaolo Cossu ci mostrerà come la valorizzazione dei materiali “poveri” sia diventata parte integrante del suo lavoro.

La musica in vinile vi accompagnerà alla volta delle straordinarie illustrazioni di Giorgia Atzeni, la grafica cagliaritana che tra i molteplici successi annovera una copertina della celebre rivista Andersen. Le sue “cose di carta” e i suoi disegni senza tempo arricchiranno di creatività la corte di Palazzo Doglio insieme al live painting di Alessandro Macciocco, street artisttornato in Sardegna dopo una lunga esperienza internazionale, che dalle ore 11 alle ore 13 darà forma ad un’opera su tela dedicata al Doglio Modern Vintage Market.

Per deliziare i palati più curiosi, a partire dalle 12, il rinomato Executive Chef dell’Osteria del Forte, Alessandro Cocco, offrirà un “fuori menù della nonna”, un’esplosione di sapori tradizionali che vi faranno tornare indietro nel tempo.

I colori di altri tempi invaderanno la Corte mentre la musica in vinile, il profumo dei pop corn e l’atmosfera retro faranno da contorno, accompagnando collezionisti, appassionati e curiosi vestiti a tema e non, alla scoperta del Doglio Modern Vintage Market!

L’appuntamento è fissato per domenica 22 ottobre, dalle 10 alle 15, nella suggestiva corte di Palazzo Doglio.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del Doglio Modern Vintage Market o scrivere a [email protected]