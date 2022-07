Al Doglio Design Market non mancheranno i richiami alle tradizioni regionali del Belpaese reinterpretate con linguaggi contemporanei, dagli occhiali da sole artigianali realizzati nel paese pugliese di Lucera ai gioielli di ceramica e oro realizzati nella città di Cagliari, in cui l’oro richiama il sole e la ceramica rievoca le tradizioni dell’isola.

Dopo gli appuntamenti di giugno, con i primi 5 marchi indipendenti Made in Sardinia, arrivano altri 5 brand ad animare la passeggiata sotto le stelle del night market di Palazzo Doglio. Piccole eccellenze con filiere produttive sostenibili saranno le protagoniste della serata cheVenerdì8 Lugliosi concentrerà sul Made in Italy con la partecipazione di d’Atri Eyewear, Palomba Jewels, Igea D’Angelo, AvMetal e Giulia Lentini Jewels.

Placecorner, start up nata a Cagliari come piattaforma di marchi indipendenti, operativa anche a Milano e Parigi con un pop-up store situato nel quartiere di Saint-Germain-des-Prés, arriva alla Corte Doglio con uno spazio esclusivo dove scoprire una ricercata selezione direaltà lanciate da giovani creativi sardi, e non solo, legati da una comune attenzione alla sostenibilità, nella scelta dei materiali e nell’organizzazione del ciclo produttivo.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail