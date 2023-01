DOG SHOW, CANI IN PASSERELLA.

Venerdì 6 gennaio, il centro cinofilo Inside Out e l’associazione Anima Mundi di di San Sperate 4 Zampe, hanno organizzato una manifestazione che vede protagonisti i cani in passerella. Punto di incontro Parco Urbano Sergio Atzeni, via Carlo Rosselli – Quartucciu.

Programma della manifestazione:

Ore 9:00 iscrizione alla manifestazione.

Ore 10:00 sfilata amatoriale cani meticci e di razza, categoria taglie piccole, taglie media e taglie grandi.

Ore 11:00 dimostrazione di attività cognitiva e di problem solving.

Ore 11:30 attività di Mobility Dog e premiazione del cane più collaborativo.

Ci sarà la possibilità di poter dare un sostegno al MercaTina per animali in difficoltà, tutto il ricavato andrà a sostenere le spese per le cure degli animali bisognosi.

