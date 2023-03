Dodicimila donne iscritte alla Cagliari SoloWomenRun - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 01 MAR - Dodicimila donne pronte a invadere le strada del capoluogo con Cagliari SoloWomenRun, corsa rosa solidale in programma domenica 5 marzo. La formula è quella tradizionale: una camminata ludico motoria aperta a tutte, di 4,5 chilometri. E una corsa competitiva Challenge con classifica finale, di circa 9 chilometri. Il quartier generale sarà la Fiera, partenza e traguardo della manifestazione.

Solidarietà sempre in primo piano. Oltre a consentire a gruppi e associazioni di effettuare iniziative di crowdfunding in autonomia, attraverso le iscrizioni la Cagliari SWR mette in palio tre premi per sostenere economicamente altrettanti progetti di responsabilità sociale pensati per il territorio. Le associazioni che si assicureranno un numero minimo di 250 pettorali, possono partecipare al Swr charity goal, una gara di progetti che saranno valutati in base a quattro requisiti: impatto sul disagio familiare, coinvolgimento diretto delle donne, realizzabilità immediata e numero di partecipanti alla corsa rosa. I primi tre progetti saranno premiati con un contributo.

Grande successo di iscrizioni. Restano ancora una quarantina di pettorali a disposizione per la Challenge. La madrina dell'evento, presente alla partenza e all'arrivo, sarà la campionessa Dalia Kaddari, velocista, specialista nei 200 metri e atleta dal 2019 delle Fiamme Oro. "Un forte segnale di quanto questa giornata fosse attesa, sentita, partecipata", commenta l'assessora alle Politiche Sociali del Comune di Cagliari, Marina Adamo. Soddisfazione anche da parte dell'assessora allo Sport Fioremma Landucci: "Mi fa piacere vedere che l'iniziativa sia così partecipata mentre come donna sono orgogliosa del messaggio che viene portato avanti. Un rilievo che sarà sia sociale che sportivo-sanitario e questo non può che essere positivo". (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna