Riola Sardo

Si offre contratto a tempo determinato

A Riola Sardo dodici offerte di lavoro nel settore agricolo. Si offre per tutte contratto a tempo determinato.

Nello specifico, un’azienda di produzione di olio ricerca otto operai generici addetti alla raccolta delle olive. Si dovranno occupare della stesura dei teli a terra, recupero del prodotto e riempimento dei cassoni; sollevamento prodotti e loro riversamento nei cassoni; pulizia manuale grossolana del prodotto e, infine, attività collaterali di supporto alla produzione. Si richiede esperienza di almeno 3 mesi nella mansione, la patente B e automunito.

La stessa azienda è alla ricerca anche di un conducente di autocarro, con esperienza minima di almeno due anni nella mansione, e che si dovrà occupare del trasporto delle merci e dei mezzi su furgone con rimorchio; a seguire di un mulettista che dovrà occuparsi della conduzione di carrelli elevatori. Per entrambe le possibilità d’impiego, si offre un contratto full time a tempo determinato di 2 mesi.

Infine, un oleificio sempre di Riola, è alla ricerca di due conduttori di trattori agricoli che oltre ad occuparsi della conduzione del mezzo in questione, dovranno utilizzare anche gli scuotitori per le olive per lo svolgimento dei lavori agricoli di diverso tipo ma comunque sempre nell’ambito della raccolta delle olive. Si offre contratto a tempo determinato

Per l’annuncio completo, qui.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI – Centro per l’impiego di iscrizione.

Domenica, 16 ottobre 2022