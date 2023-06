Dodici incendi sono scoppiati in poche ore in Sardegna, e in quattro località si è reso necessario anche l’intervento dei mezzi aerei. Gli elicotteri sono decollati ad Assemini, nella zona di Macchiareddu, a Villacidro, nelle campagne di Su Tasuru, a Bortigali, nell’area di Funtana Codina.

Fiamme anche a Is Arrus, nelle campagne di Tratalias.