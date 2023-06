Dodici bagnini in servizio da Calamosca all'Ospedale Marino - Sardegna

Arriva l'estate. E nelle spiagge di Cagliari tornano anche i bagnini. Saranno dodici e occuperanno le loro postazioni in riva al mare a partire da domani. È il servizio di salvamento predisposto dal Comune per i prossimi 90 giorni, sino a metà settembre 2023, salvo eventuale proroga.

Il servizio della Protezione civile comunale sarà in collaborazione con la Odv Karalis Rescue Onlus. I 12 bagnini muniti di brevetto e formati per l'uso del defibrillatore, sorveglieranno le spiagge sotto il controllo di 3 responsabili della società, con la supervisione della Protezione civile comunale, che effettuerà ripetuti sopralluoghi per verificare l'efficacia del servizio. L'attività sará svolta come di consueto nelle quattro postazioni del servizio di salvamento, a Cala Mosca, alla prima e alla quarta fermata e nella zona dell'ex ospedale Marino.

Per dieci ore, dalle 9 alle 19 i bagnini si occuperanno del pronto intervento per i bagnanti in difficoltà, in pericolo o infortunati. In prima linea anche per le operazioni di primo soccorso, anche con l'uso del defibrillatore semiautomatico, nell'eventualità di necessità di assistenza urgente. I bagnini si occuperanno anche della tutela delle condizioni igieniche sull'arenile mediante il controllo del rispetto, da parte dei bagnanti, delle leggi sanitarie e delle ordinanze statali, regionali e comunali. Previsto anche il controllo in acqua dei punti più frequentati, per l'individuazione e la segnalazione di eventuali situazioni di pericolo.

