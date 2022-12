Documenti falsi per ottenere oneri non dovuti: nei guai geometra cagliaritano

Ieri a Cagliari presso la Procura della Repubblica i carabinieri della Stazione di Monserrato hanno depositato un’informativa di reato per truffa aggravata e falso nei confronti di un cinquantottenne geometra del luogo. A seguito della querela presentata da una 67enne di Monserrato e delle successive indagini, i carabinieri hanno scoperto che il professionista, allo scopo di garantirsi un ingiusto profitto, attribuendo a terze persone le cause nel ritardo della trattazione dell’istanza depositata, non aveva dato seguito alla pratica edilizia per la quale aveva ricevuto formale incarico dalla donna. Aveva però ottenuto da lei a più riprese la consegna di oltre 7 mila euro complessivi in contanti, giustificati in parte come pagamento degli oneri edilizi derivanti dalla legge Bucalossi. In realtà il pagamento di tale onere non è previsto sino all’approvazione della concessione edilizia. Per ottenere la fiducia della donna l’uomo è arrivato persino a produrre un atto pubblico falso che attestava l’avvenuto pagamento al Comune dell’importo previsto da tali oneri e in fase successiva un ulteriore falso costituito dall’alterazione dei contenuti di una ricevuta PEC, proveniente dalla piattaforma pubblica della Regione Sardegna che rende pubblici tali atti amministrativi.