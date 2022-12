Cabras

Un questionario online permette di dare i voti alla manifestazione e offrire suggerimenti

All’indomani della prima edizione del Festival della Bottarga, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Abis inizia a ragionare sul bis in programma per il 2023. Sul progetto della Camera di commercio di Cagliari e Oristano – che ha permesso tra l’altro la realizzazione del borsino internazionale per le migliori baffe prodotte nelle lagune di Cabras – si cercano valutazioni e suggerimenti.

“Siamo soddisfatti per essere riusciti a proporre un evento complesso e ricco di novità, che in primo luogo ha coinvolto nell’evento il Gal, la Camera di commercio e il Flag, i nostri fantastici sponsor a partire dalla Cantina Contini, i migliori produttori dei nostri beni di nicchia”, spiega Andrea Abis. “Un evento che ha mantenuto il senso della festa di piazza ma contemporaneamente è cresciuto fortemente a livello qualitativo, di immagine e promozione, con una proposta capace di abbracciare l’intero arco che ruota attorno al prodotto bottarga, elevato a simbolo della cultura di questo territorio. Adesso però è fondamentale ricevere i giudizi di chi ha partecipato, gustato l’offerta enogastronomica, vissuto in prima persona i convegni e i laboratori con gli chef stellati che hanno fatto brillare questa edizione dell’evento”.

Per raccogliere i pareri del pubblico è stato preparato un questionario online sulla piattaforma Google, con dieci domande chiuse (che chiedono voti dall’1 al 5 sulla manifestazione complessiva e su particolari aspetti) e tre domande aperte per proposte e idee.

Gli enti partner, gli sponsor, i ristoratori della Piazza del Gusto, gli espositori e gli operatori del territorio dovranno invece rispondere a un diverso questionario, che verrà inviato loro dagli organizzatori. Gli argomenti delle domande variano dalla logistica alla qualità dei contenuti, dagli ospiti presenti alla manifestazione alla comunicazione sull’evento.

Si chiede anche un’opinione sulla capacità del Festival di incrementare la conoscenza delle tematiche legate al settore ittico locale. Non manca il quesito con cui si chiede un giudizio sullo spostamento di data, fortemente voluto dagli amministratori per favorire l’allungamento della stagione rispetto alle scorse edizioni svolte durante i mesi di luglio o agosto, in piena stagione estiva.

“Siamo pronti a sentire il parere di tutti”, ha affermato l’assessore al Turismo Carlo Trincas, “ci aspettiamo che in tanti abbiano apprezzato le novità dell’edizione 2022, di un evento che da semplice sagra è diventato Festival e che ha fatto il suo ingresso tra le manifestazioni enogastronomiche più attese nel panorama regionale. Ma attendiamo anche le osservazioni critiche, che riteniamo importanti per la crescita di un evento che rappresenta un momento di cultura enogastronomica e un fattore di promozione economica di una cittadina sempre più turistica”

Quest’anno il Festival della Bottarga ha interessato tre giornate, dal 9 all’11 settembre, ed è stato organizzato dal Comune di Cabras con il contributo di Fondazione di Sardegna, Camera di commercio di Cagliari e Oristano, Gal Sinis, Flag Pescando, Slow Food e con la collaborazione dell’Associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo. Gli sponsor erano Cantina Contini, Immova, Sa Marigosa, Vicino a te, Azienda Agricola Falchi, Crai, Somu, Alea.

Nei due giorni del festival gastronomico, sabato 10 e domenica 11, il centro della cittadina lagunare è stato preso d’assalto da una folla di curiosi e di amanti del buon cibo. Circa quattromila i pasti serviti nella Piazza del Gusto, con i piatti d’autore preparati e serviti dai cinque ristoranti in gara (Sa Bell’e Crabasa, Le Dune, La Brace, Maluentu, Vitanova) che hanno fatto scoprire ai tanti turisti le prelibatezze della laguna.

Interesse e apprezzamenti anche per i cooking show, eventi di qualità organizzati nella centrale piazza Eleonora, e per l’expo dei produttori. Nella sola serata di domenica, le presenze alla dimostrazione dello chef Mauricio Zillo sono state circa 600, mentre circa 200 persone hanno partecipato ai laboratori con le stelle. L’Expo ha riunito in piazza tredici produttori locali e tre diversi produttori di bottarga. Successo anche per i ristoranti, che durante la tre giorni hanno registrato il tutto esaurito.

Il Festival dedicato all’oro di Cabras è stato inoltre l’occasione, per tantissimi turisti presenti, di andare alla scoperta dei Giganti. Con la collaborazione della Fondazione Mont’e Prama sono state organizzati dei tour per mostrare ai visitatori alcune della bellezze del territorio. Anche la chiesa paleocristiana di San Giovanni di Sinis è stata tra le mete del cammino del Romanico in Sardegna, con la collaborazione della Fondazione Sardegna Isola del Romanico.